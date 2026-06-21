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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مصطفى أبو زهرة: تنسيق كامل بين اتحاد الكرة والجهاز الفني.. وآلاف الجماهير المصرية تساند الفراعنة أمام نيوزيلندا

المنتخب المصري
المنتخب المصري
محمد البدوي

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وجود حالة من التنسيق والتعاون الكامل بين مجلس إدارة الاتحاد والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026.

توفير أفضل الأجواء للمنتخب

وقال أبو زهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن جميع أعضاء البعثة يعملون بروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أن كل مسؤول يؤدي دوره من أجل توفير أفضل الأجواء للمنتخب الوطني قبل المباراة المهمة.

الترتيبات الخاصة بالمنتخب

وأوضح أن هناك تواصلًا مستمرًا بين مسئولي الاتحاد والجهاز الفني للاطمئنان على جميع الترتيبات الخاصة بالمنتخب، مؤكدًا أن الجميع يركز على هدف واحد وهو تحقيق نتيجة إيجابية تسعد الجماهير المصرية.

مؤازرة المنتخب الوطني

وكشف رئيس البعثة عن وجود إقبال جماهيري كبير من المصريين المقيمين في كندا ومختلف المدن القريبة على حضور المباراة، مشيرًا إلى أن آلاف المشجعين حرصوا على الحصول على التذاكر ومؤازرة المنتخب الوطني من المدرجات.

وأضاف أن الجماهير المصرية دائمًا ما تكون العنصر الداعم للمنتخب في مختلف المحافل الدولية، معربًا عن أمله في أن يمتلئ الملعب بالمشجعين المصريين وأن يقدم اللاعبون أداءً يليق بحجم الدعم الجماهيري الكبير.

 خطوة جديدة من التأهل

وأشار أبو زهرة إلى أن أفراد البعثة يعيشون حالة من التفاؤل قبل اللقاء، مؤكدًا أن الجميع يحلم برؤية منتخب مصر يحقق الفوز ويقترب خطوة جديدة من التأهل إلى الدور التالي في كأس العالم.

وأكد أن المنتخب يحظى بدعم كبير من الجماهير المصرية في الداخل والخارج، متمنيًا أن تترجم جهود اللاعبين والجهاز الفني إلى انتصار يمنح الجماهير الفرحة ويعزز آمال الفراعنة في مواصلة مشوارهم بالمونديال.

أحمد موسى مصطفى أبو زهر المنتخب الوطني مصطفى أبو زهرة

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