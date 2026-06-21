شعبة السيارات تكشف أسباب الزيادات الأخيرة وحركة المبيعات بالسوق

أكد علاء السبع، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن شركات السيارات لجأت إلى رفع الأسعار بنسب تراوحت بين 8% و12% خلال فترة شهدت زيادة في بعض التكاليف وصلت إلى نحو 14% و15%.

وقال علاء السبع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن أسعار السيارات لم تشهد زيادات تعادل كامل الارتفاعات في التكاليف، مشيرًا إلى أن أسعار الشحن الجديدة لم تنعكس بالكامل على أسعار السيارات المطروحة في السوق خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن السوق شهد موجة مبيعات قوية في بداية تطبيق الزيادات السعرية، مدفوعة بإقبال المستهلكين على الشراء قبل ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، إلا أن هذه الحركة تراجعت لاحقًا لتسود حالة من الهدوء النسبي في عمليات الشراء.

ولفت إلى أن الأسعار شهدت بعد ذلك انخفاضًا محدودًا بنسب بسيطة، بالتزامن مع تراجع وتيرة الطلب واستقرار حركة السوق، مقارنة بالفترة التي أعقبت الزيادات مباشرة.