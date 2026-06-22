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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه القناة: استمرار تطهير مأخذ المحطات بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

رئيس مياه القناة
رئيس مياه القناة
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأثنين، علي أستمرار أعمال تطهير مأخذ محطات مياه الشرب " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، من الحشائش والعوالق التى بدورها تؤثر على سحب المياه من الترعة كما تؤثرعلى المواتير الخاصة بالمآخذ, وعمل الصيانة الدورية المطلوبة، ذلك لضمان جودة المياه المنتجة من المحطات، وذلك في أطار توجيهات المهندس مصطفي الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي "، لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين.

وأكد اللواء مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن هذا التطهير يتم بصفة مستمرة لكل مأخذ محطات مياه الشرب، وذلك عن طريق فريق متخصص في أعمال التطهير لإزالة الحشائش العالقة وجميع المخلفات المتواجدة بجوار مأخذ محطات المياه، كما يتم تطهير الشبكات الحديدية من المخلفات والمواد العالقة التي تمر من خلال الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، وذلك لضمان توفير مياه نظيفة وآمنة للمواطنين، بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وقال اللواء أحمد رمضان، أن الأعمال التي تتم من تطهير مأخذ محطات مياه الشرب من الترعة في إقليم محافظات القناة، تشمل إزالة كل العوالق والرواسب والقمامة، والحشائش والجزر الطينية من الترعة، والمتواجدة بجوار الفتحات الحديدية بمأخذ المحطة، والتي تؤثر على سحب المياه، وعلى المواتير الخاصة بالمأخذ، وأن الهدف من ذلك هو الحفاظ على كفاءة عمل المأخذ والمحطات، وإنتاج كوب مياه نظيف طبقا للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها من وزارة الصحة.

وأضاف أحمد رمضان، أن فريق التوعيه مستمر في تنظيم جولات استطلاعات رأي ميدانية ولقاءات مباشرة مع المواطنين للتعرف على مستوى رضاهم عن خدمات مياه الشرب، والوقوف على حالة انتظام الخدمة وجودة المياه وضغوط التشغيل بمختلف المناطق، بمحافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك في إطار حرص الشركة على الاستماع لآراء المواطنين وقياس مؤشرات الأداء الفعلي للخدمة المقدمة، وذلك فى اطار تحقيق الأهداف الإستراتيجية والتى من أهمها تحقيق رضا العميل، وتنمية الوعي لدى المواطنين.

وأوضح اللواء أحمد رمضان، علي أهمية الحفاظ على مياه الشرب، والتعامل الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتأكيد على الجهد المبذول لتوفير مياه شرب نقية والتخلص الآمن من الصرف الصحي وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية من خلال بناء شراكة مع منظمات المجتمع المدني بإقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وإبراز مجهودات الدولة في تطوير صناعة مياه الشرب والصرف الصحي.

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