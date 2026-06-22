علي محمد علي: الفوز على نيوزيلندا تاريخي.. وحسام حسن يستحق مكانته

أكد المعلق الرياضي علي محمد علي، أن مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا هي مباراة تاريخية لمنتخب مصر خاصة انها كانت الفوز الأول للمنتخب في بطولات كأس العالم.

وقال علي محمد علي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن سيناريو لقاء منتخب مصر أمام نيوزيلندا جعل الفرحة كبيرة، خاصة أن شخصية المنتخب المصري كانت ظاهرة بشكل واضح خاصة في الشوط الثاني والذي نجح المنتخب في إحراز 3 أهداف.

وتابع المعلق الرياضي علي محمد علي، أن رغبة المنتخب الوطني في الفوز كانت كبيرة، مؤكدا أن محمد صلاح قدم لقاء كبير ويلعب دور القائد وتحفيز اللاعبين

داعما قويا للمنتخب المصري

وأشار إلى أن حسام حسن يتحق أن يكون صاحب الفوز الأول لمنتخب مصر في كأس العالم، موجها التحية للجمهور المصري الذي احتشد في ملعب اللقاء وكان داعما قويا للمنتخب المصري لتحقيق الفوز.