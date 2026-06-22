فانس: الإيرانيون "مفاوضون محيرون للغاية" لكننا نحرز تقدمًا

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إنه لم يعتبر غياب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن التقاط صورة مشتركة خلال اجتماعات الأحد في سويسرا بأنه ازدراء أو تجاهل.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن فانس قوله، بعد ساعات من الاجتماعات التي عقدها مع المفاوضين والوسطاء الإيرانيين في سويسرا: "صدقوني، لقد أمضيت الكثير من الوقت في التعامل مع الإيرانيين خلال الأشهر القليلة الماضية. أحيانًا أجد أنهم محيرون للغاية كمفاوضين".

وأشار إلى أن تكهنات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن احتمال انسحاب إيران من المحادثات لم تنعكس على سير المفاوضات الفعلي.

وقال: "كانت هناك عاصفة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن الإيرانيين سينسحبون من المحادثات، ثم واصلنا الحديث معهم لنحو تسع ساعات".

وأضاف: "أنصح وسائل الإعلام بالتعامل بحذر مع ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية. قد يكون الإيرانيون مفاوضين مربكين، لكننا نشعر بأننا نحرز تقدمًا".