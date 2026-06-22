36 ساعة أسبوعيا وإجازة متبادلة.. مقترح حكومي جديد لتخفيف العبء عن الممرضات

قال الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إن طلبات نقل الممرضات من المستشفيات إلى الوحدات الصحية بمثابة المشكلة الشائكة" التي تهدد سير العمل بالمستشفيات.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، تعقيباً على مطالب نقل الممرضات، حيث أوضح أن وحدات العناية المركزة والحضانات داخل المستشفيات المسؤولية الأساسية فيها تقع على عاتق التمريض.

مقترح بتجميع ساعات عمل الممرضات لـ36 ساعة



وكشف البيلي أنه تلقى 150 طلب نقل من مستشفى الحسينية المركزي إلى وحدات صحية، في حين أن إجمالي عدد الممرضات بالمستشفى 175 ممرضة فقط.

وشدد قائلاً: "لو تمت الموافقة على هذه الطلبات ستتوقف الخدمة في المستشفى بالكامل.. ما يهمنا هو الصالح العام ويحكمنا".



وأعلن وكيل وزارة الصحة بالشرقية عن تقديمه مقترح لـ للمهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية للتيسير على الممرضات، من خلال نظام جديد لتجميع ساعات العمل وبحسب المقترح: تعمل الممرضة 36 ساعة أسبوعياً، بمعدل 12 ساعة في اليوم، على أن تحصل على يوم إجازة بعد كل يوم عمل.

وأكد: "نحن حريصون على تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين دون الإضرار بحقوق التمريض".



من جانبه أشاد الدكتور مجدي مرشد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب بالمقترح، مؤكداً أنه سيسمح للممرضات بأن يكون لديهن وقت كاف لمتابعة شؤون بيوتهن وأسرهن.



كما أشاد مرشد بجهود الدكتور أحمد البيلي في تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، مشيراً إلى أن "عدد العمليات الجراحية التي تمت هذا العام ضعف ما تم إنجازه العام الماضي" لافتا إلي أن مستشفيات مديرية الصحة بالشرقية أصبحت تنافس مستشفي الجامعة في إجراء العمليات الجراحية.



وفيما يخص توصيات طلبات الإحاطة التي ناقشتها لجنة الصحة ،أوصت اللجنة باستكمال مبنى مستشفى الزوامل المركزي، لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بالمنطقة.



وفيما يخص نقل الممرضات أوصت لجنة الصحة ، بتفعيل قرار وزير الصحة بمنع النقل من المستشفيات لسد العجز وضمان استمرار الخدمة وقام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بتسليم قواعد لجنة الندب وقوائم الانتظار لتكون معلنة ومعروفة للجميع، مع مراعاة البعد الجغرافي قدر الإمكان في توزيع هيئة التمريض على المستشفيات لتحقيق العدالة وتقليل معاناة التنقل.



واوصت اللجنة بالبدء الفوري في إنشاء مستشفى صان الحجر المركزي فور الانتهاء من إجراءات تخصيص الأرض لصالح وزارة الصحة، لخدمة أهالي مركز الحسينية والمراكز المجاورة.