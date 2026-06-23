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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلاب الثانوية العامة بالغردقة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية وسط إجراءات تنظيمية مشددة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

يؤدى طلاب الثانوية العامة بمدينة الغردقة، اليوم الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وسط حالة من الهدوء والانضباط داخل اللجان الامتحانية، وتحت متابعة مكثفة من قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر.

وشهدت لجان الامتحانات توافد الطلاب منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث تم تطبيق الإجراءات التنظيمية والتفتيشية المقررة قبل دخول اللجان، لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر رفع درجة الاستعداد بجميع اللجان، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ومنع أي محاولات للغش أو الإخلال بالنظام.

وأشار عدد من الطلاب، عقب انتهاء الامتحان، إلى أن أسئلة اللغة الأجنبية الثانية جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وتنوعت بين قياس الفهم والاستيعاب والمهارات اللغوية المختلفة، مؤكدين أن الوقت المخصص للإجابة كان كافيًا.

من جانبها، تابعت غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمديرية التربية والتعليم سير الامتحانات لحظة بلحظة، لرصد أي معوقات أو شكاوى والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية داخل جميع اللجان على مستوى المحافظة.

وتواصل مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر تنفيذ خطة المتابعة اليومية للامتحانات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتوفير المناخ الملائم للطلاب خلال فترة امتحانات الثانوية العامة.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

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