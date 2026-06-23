راهبات يحرصن على دعم طالبات الثانوية العامة بالإسماعيلية بالمراوح قبل امتحان اللغة الأجنبية الثانية

في لفتة إنسانية تعكس روح المحبة والدعم، حرصت مجموعة من الراهبات بمحافظة الإسماعيلية على تقديم الدعم النفسي والمعنوي لطالبات الثانوية العامة، وذلك قبل دخولهن لجان امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

وقامت الراهبات بتوزيع مراوح محمولة على الطالبات لمساعدتهن على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وتخفيف الأجواء الصعبة التي تسبق الامتحانات، وسط حالة من الامتنان والسعادة بين الطالبات وأولياء الأمور.

وأكد عدد من أولياء الأمور أن هذه المبادرة الإنسانية أدخلت البهجة والطمأنينة إلى نفوس الطالبات، مشيدين بالدور المجتمعي الذي تقوم به الراهبات وحرصهن الدائم على مساندة الطلاب خلال موسم الامتحانات.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز قيم التكافل والتعاون المجتمعي، وتقديم الدعم المعنوي للطلاب، بما يسهم في توفير أجواء مناسبة تساعدهم على أداء الامتحانات في هدوء وتركيز.

وقد لاقت المبادرة إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بالمشهد الإنساني الراقي، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تجسد قيم المحبة والتآخي التي يتميز بها المجتمع المصري.