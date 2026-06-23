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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شاهد.. مياه القناة تعلن الإنتهاء من صيانة طلمبات كسح الروبة بالقنطرة غرب

مياه القناة: الانتهاء من صيانة طلمبات كسح الروبه بمحطة القنطرة غرب الكبرى
مياه القناة: الانتهاء من صيانة طلمبات كسح الروبه بمحطة القنطرة غرب الكبرى
محمد الغزاوى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم "الثلاثاء"، الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وصيانة شاملة لطلمبات كسح الروبة، بمحطة القنطرة غرب الكبرى، الإضافة إلى تنفيذ أعمال نظافة عامة مكثفة داخل المحطة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس مصطفي الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والتي تهدف إلى إطالة العمر الافتراضي للمحطات وضمان استدامة الخدمة للمواطنين.

وأكد اللواء أ ح مهندس أحمد رمضان، أن أعمال رفع كفاءة وصيانة طلمبات كسح الروبة، بمحطة القنطرة غرب الكبرى، إضافة الي صيانة خطوط السحب والطرد، كما تم تنفيذ حملة نظافة شاملة لجميع عنابر المحطة للحفاظ على مظهرها الجمالي والحضاري، وذلك في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى إطالة العمر الافتراضي للمحطات وضمان استدامة الخدمة.

وأكد أن محطة القنطرة غرب الكبرى من ضمن أكبر المحطات في إقليم القناة وتعمل بطاقة تصميمية 800 لتر. ث، وتخدم قطاع كبير من المواطنين.

الانتهاء من صيانة طلمبات كسح الروبه بمحطة القنطرة غرب

وقال رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة الصحي، انه تم ايضا الانتهاء من أعمال الملس والتسليك والتطهير بمنطقة سوق الأربعاء وشارع القومية وشارع الوحدة العربية، والمدينة القديمة وشارع الثورة، بمنطقة القنطرة شرق.

ولفت على استمرار تكثيف أعمال الملس وتطهير لخطوط وشبكات وبالوعات الصرف الصحي، التي تشمل جميع المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية، وذلك لرفع كفاءة الشبكات حتى تستوعب الزيادة ومنع حدوث تجمعات للرواسب بالشبكة أو حدوث طفوحات بالشوارع بسبب زيادة استهلاك مياه الشرب، خاصة في فصل الصيف.

وأضاف اللواء أحمد رمضان، أن أعمال التطهير المستمر لبيارات الطلمبات بالمحطات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وازالة الرواسب العالقة بها للحفاظ على عمل الطلمبات بكامل طاقتها وبكفاءة عالية، موجها بأهمية الالتزام بتعليمات التشغيل القياسية واتخاذ كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية في التعامل مع مختلف مكونات كل محطة، واجراء كافة عمليات الصيانة الدورية لجميع مكونات المحطات للحفاظ على أصول الشركة ورفع كفاءتها.

وأوضح اللواء أحمد رمضان، أن خطة العمل بمحافظات القناة الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، ترتكز على عدة محاور منها رفع كفاءة المحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ووضع خطط صيانة شاملة لها، لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، لضمان الاستمرارية في العمل، وتطبيق الخطة التي تعتمد على الاحتياج الفعلى والزيادة السكانية، بما يضمن الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين بإقليم القناة.

مياه القناة مياه الشرب والصرف الصحي القنطرة القناة

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