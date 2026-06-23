افتتاح مؤتمر زهيرات القديس فرنسيس الآسيزي بمصر

انطلقت فعاليات مؤتمر زهيرات القديس فرنسيس الآسيزي بمصر "بصمة قداسة 2026"، وذلك بدير السيدة العذراء مريم، بالمقطم، بمشاركة الزهيرات، والخادمات، والقائدات من مختلف الكنائس الفرنسيسكانية.

جاء المؤتمر هذا العام تحت شعار "عيشوا الإنجيل والباقي ييجي لوحده"، مستلهمًا روحانية القديس فرنسيس الآسيزي، ودعوته إلى عيش الإنجيل في تفاصيل الحياة اليومية.

بدأ المؤتمر بالصلاة، واستقبال المشاركات، وتنظيم فقرات تعارف، وألعاب هادفة ساهمت في تعزيز روح المحبة، والانتماء للعائلة الفرنسيسكانية.

تضمنت الكلمة الافتتاحية تأملات حول مفهوم القداسة باعتبارها دعوة يومية متاحة للجميع، تُترجم من خلال المحبة، والخدمة، والسلام، والغفران، مع التأكيد على أن الإنجيل ليس مجرد نص يُقرأ، بل رسالة حياة تُعاش، وتُشهد لها في الأسرة، والكنيسة، والمجتمع.

كذلك، تم عرض البرنامج العام للمؤتمر، والتعريف بمحاوره المختلفة، التي تهدف إلى مساعدة المشاركات على اكتشاف سبل ترك " بصمة قداسة" حقيقية في محيطهن، من خلال تطبيق قيم الإنجيل بروح فرنسيسكانية أصيلة.

يأتي المؤتمر في إطار الجهود التربوية، والروحية التي تبذلها العائلة الفرنسيسكانية بمصر، لمرافقة الأجيال الجديدة، وتشجيعها على عيش القيم المسيحية، والشهادة لها في المجتمع.