إيهاب منصور: المواطن يئن من سوء بعض الخدمات

وجّه النائب إيهاب منصور هجومًا حادًا على استمرار زيادة الأعباء والرسوم المفروضة على الأسر المصرية، في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من تراجع مستوى عدد من الخدمات الأساسية.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، اثناء مناقشة عدد من القوانين الضريبية، إن المواطنين يواجهون زيادات متتالية في فواتير الخدمات والرسوم المختلفة، رغم استمرار شكاوى انقطاع المياه في بعض المناطق وتراجع جودة خدمات الإنترنت والاتصالات، متسائلًا عن مبررات تحميل المواطنين أعباءً جديدة دون تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف أن الحكومة مطالبة بمراجعة سياسات الرسوم والخدمات، بما يحقق التوازن بين احتياجات الموازنة العامة وحماية المواطنين من المزيد من الضغوط المعيشية، مؤكدًا أن المواطن أصبح يتحمل أعباءً متزايدة تفوق قدرته على الاحتمال.

وأشار إلى أن آليات التحصيل الحالية والزيادات المتكررة في الرسوم لا تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في هذه الآليات بما يضمن العدالة الاجتماعية وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية في ظل الظروف الحالية.