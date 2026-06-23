أتلتيكو مدريد يشكو برشلونة إلى فيفا بسبب جوليان ألفاريز

صعد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني من موقفه في أزمة لاعبه الأرجنتيني جوليان ألفاريز، بعدما قرر التقدم بشكوى رسمية إلى لجنة العدالة الرياضية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، متهمًا نادي برشلونة بالدخول في مفاوضات غير قانونية مع مهاجمه المرتبط بعقد طويل الأمد يمتد حتى عام 2030.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، جاء تحرك أتلتيكو بعد تصريحات أثارت الجدل أدلى بها ألفاريز عقب مباراة الأرجنتين والنمسا، أعرب خلالها عن رغبته في خوض تجربة جديدة، وهو ما اعتبرته إدارة النادي الكتالوني مؤشرًا على وجود تواصل غير مباشر بين اللاعب وبرشلونة.

وأكدت إدارة أتلتيكو مدريد موقفها الحاسم تجاه مستقبل اللاعب، مشددة على أنه لا نية للتفريط فيه تحت أي ظرف، وأن رحيله لن يتم إلا عبر تفعيل الشرط الجزائي البالغ 500 مليون يورو، في رسالة واضحة برفض جميع العروض.

واستند النادي في شكواه إلى ما وصفه بسوابق مشابهة مع برشلونة، مثل قضايا أنطوان جريزمان ونيكو ويليامز، معتبرًا أن هذه الممارسات تثير علامات استفهام حول أسلوب النادي في سوق الانتقالات.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه برشلونة سعيه لتدعيم خط هجومه، بينما يتمسك أتلتيكو بنجمه الأرجنتيني ويؤكد أنه لن يدخل في أي مفاوضات مستقبلية بشأنه خارج الإطار القانوني للعقد.