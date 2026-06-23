في مستهل جولتها التفقدية بمركز باريس.. محافظ الوادي الجديد تتابع انتظام سير امتحانات الثانوية العامة

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، عددًا من لجان امتحانات الثانوية العامة خلال جولتها التفقدية صباح اليوم بمركز باريس، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير الامتحانات والاطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء وانتظام، ترافقها المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، و علي نجاح رئيس المركز، والدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

حيث تابعت انتظام أعمال اللجان وتوافر كافة الاحتياجات اللوجستية وتطبيق الإجراءات المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب داخل اللجان، مشددةً على سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات قد تطرأ خلال فترة الامتحانات، وتوفير سبل الراحة للطلاب والملاحظين. كما التقت بعدد من الطلاب وأولياء الأمور، متمنيةً لهم التوفيق والنجاح.