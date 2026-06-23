الوزراء السعودي يؤكد موقف المملكة الداعم لجهود إرساء الاستقرار بالمنطقة والعالم

جدد مجلس الوزراء السعودي التأكيد على المواقف الثابتة والراسخة للمملكة في دعم الجهود المبذولة لإرساء ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.

وأوضح وزير الإعلام السعودي الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن ذلك جاء خلال جلسة المجلس، اليوم /الثلاثاء/ في جدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

واطّلع المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين لولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، وعلى مضمون الرسالة التي تلقاها من رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف.

وتابع المجلس تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددًا موقف المملكة الثابت لدعم الجهود المبذولة لإرساء ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، والإسهام في الاستجابة للنداءات الإنسانية ومد يد العون والعطاء إلى المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء العالم.