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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال إحلال وتجديد مدرسة باريس للتعليم الأساسي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها التفقدية بمركز باريس الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مدرسة باريس للتعليم الأساسي، وذلك في إطار جهود المحافظة للتوسع في المنشآت التعليمية وتوفير بيئة تعليمية متكاملة بالمراكز والقرى، ترافقها المهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، وعلي نجاح رئيس المركز، والمهندسة أسماء بصيط مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

حيث اطلعت على معدلات الإنجاز وموقف أعمال الإحلال والتجديد الجارية بمبنى المدرسة المكون من طابق أرضي 
و4 أدوار علوية، تضم 24 فصلًا دراسيًا.

ووجهت المحافظ، بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية والتنسيق العام للموقع، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية، ومراجعة جاهزية المرافق والخدمات الأساسية، لاستقبال الطلاب بداية العام الدراسي القادم.

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