الثروات والكنوز.. أحمد موسى يكشف هدف المسح الجوي الشامل للبترول

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الأيام الماضية شهدت توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات المتخصصة، التي ستتولى تنفيذ مهمة إجراء مسح جوي شامل لمختلف أنحاء الجمهورية.

وتابع أحمد موسى، أنه سيتم البدء في إجراء مسح جوي شامل لكامل أراضي جمهورية مصر العربية، لأول مرة في تاريخ البلاد، وذلك بحسب ما أعلنه وزير البترول.

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الهدف من تنفيذ هذا المسح الجوي هو الكشف عن الثروات والكنوز المصرية الموجودة في باطن الأرض.

وأكد أحمد موسى أن بعض الجبال في عدد من الدول يُعرف وجود أحزمة أو عروق للذهب بها، موضحًا أن عمليات التنقيب عن الذهب تتم أحيانًا بشكل غير رسمي ومن دون الحصول على الموافقات اللازمة، مستشهدًا بما يحدث في بعض المناطق التي تشهد عمليات استخراج للذهب خارج الأطر القانونية.





