"الداخلية" تكشف تفاصيل خلاف على قطعة أرض بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لتعديه عليه بالضرب وتهديده بإلحاق الأذى به والإستيلاء على قطعة أرض زراعية ملكه بكفر الشيخ.

بالفحص تبين وجود خلافات حول ميراث قطعة أرض زراعية كائنة بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ ، بين طرف أول: (القائم على النشر ، مقيم بدائرة المركز) وطرف ثان: (شقيقيه ، مقيمان بذات الدائرة) وسابقة إتفاقهم على تقسيمها ونشوب خلافات بينهم عقب ذلك "محرر بشأنها عدة محاضر منظورة أمام القضاء".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.. وتولت النيابة العامة التحقيق.