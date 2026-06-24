من داخل الفلك.. أكبر مشروع من نوعه في مصر لرعاية وتأهيل أبطال متلازمة داون

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، يرافقه الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، مشروع «الفلك» بقرية أكوة الحصه التابعة لمركز كفر الزيات، والذي يُعد أول وأكبر مشروع من نوعه في مصر لرعاية وتأهيل أبطال متلازمة داون، في تجربة إنسانية ومجتمعية متميزة تستهدف تقديم نموذج متكامل للرعاية والتأهيل والدمج لهذه الفئة، من خلال منظومة علمية حديثة تراعي احتياجاتهم النفسية والتعليمية والحياتية، وتفتح أمامهم مساحات أوسع لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم في بيئة داعمة وآمنة.

توجيهات عاجلة

وخلال الجولة، استمع محافظ الغربية إلى شرح تفصيلي من الأنبا بولا حول فكرة المشروع ومراحل إنشائه، حيث أُطلق استنادًا إلى دراسة علمية متخصصة لخدمة أبطال متلازمة داون، ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 6332 مترًا مربعًا، ويضم مبنيين رئيسيين إلى جانب مساحات خضراء وصوبات زراعية وملاعب مفتوحة، فضلًا عن ورش ومصانع لتعليم الحرف والأنشطة الإنتاجية، ومكتبة ومصلى وأماكن مخصصة للأنشطة الفنية والثقافية. كما تفقد المحافظ عددًا من أقسام المشروع، من بينها الأشغال الفنية والموسيقى والفنون، وعيادات التخاطب، وغرف التنمية الحسية والحركية، والمطبخ وغرفة الألعاب، إلى جانب وحدات السكن المجهزة لاستقبال المقيمين من أبناء متلازمة داون، وحرص خلال جولته على متابعة طبيعة البرامج المقدمة لهم وآليات الدمج والتأهيل التي يعتمدها المشروع.

رب

وأشاد المحافظ بما شاهده داخل «الفلك» من مستوى متقدم في التجهيزات وآليات التأهيل والرعاية، مؤكدًا أن المشروع يمثل تجربة فريدة ومتميزة على أرض محافظة الغربية ويعكس فكرًا متطورًا في التعامل مع ملف ذوي الهمم، خاصة أبطال متلازمة داون. كما أعرب عن سعادته بما لمسه من مواهب وقدرات متميزة لدى الأطفال، سواء في الأنشطة الفنية أو الموسيقية أو الحركية، مؤكدًا أن ما يقدمه المشروع من رعاية وتأهيل لا يقتصر فقط على تقديم الخدمة، بل يمتد إلى بناء الشخصية وتنمية الثقة واكتشاف الطاقات الكامنة لدى الأبطال. وحرص محافظ الغربية خلال الزيارة على توزيع الهدايا على الأطفال، والتقاط الصور التذكارية معهم، في لفتة إنسانية عكست حجم الاهتمام الذي توليه المحافظة لأبنائها من ذوي القدرات الخاصة، كما وجّه الشكر إلى الأنبا بولا على جهوده في إنشاء هذا الصرح ومتابعته، وإلى جميع العاملين والإداريين القائمين على خدمة الأطفال ورعايتهم.

رفع كفاءة الخدمات

من جانبه، أعرب الأنبا بولا عن سعادته البالغة بزيارة محافظ الغربية وحرصه على تفقد المشروع، مؤكدًا أن اهتمام المحافظ بمؤسسة «الفلك» وأبطالها محل تقدير كبير. كما استعرض فكرة نشأة المشروع، التي بدأت من معاناة حقيقية عاشتها إحدى الأمهات مع ابنها من متلازمة داون، لتتحول إلى دافع لإنشاء كيان يقدم الرعاية المتكاملة لهذه الفئة، مستفيدًا من خبرات وتجارب دولية في هذا المجال. وفي ختام الزيارة، شاهد المحافظ والحضور عرضًا توضيحيًا عن المشروع، واستمع إلى فقرات فنيه قدمها الابطال قبل أن يتم إهداء درع مؤسسة «الفلك» لمحافظ الغربية تقديرًا لزيارته ودعمه للمشروع.