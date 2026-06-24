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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بقيادة محمد صلاح وإمام عاشور.. 6 نجوم عرب يتألقون ويحصدون جوائز رجل المباراة في كأس العالم

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

تواصل النجوم العرب لفت الأنظار في بطولة كأس العالم 2026، بعدما نجح عدد من اللاعبين في تقديم مستويات مميزة توجت بالحصول على جائزة “رجل المباراة”، في انعكاس واضح لتطور الأداء العربي على الساحة العالمية.

وضمت قائمة المتألقين العرب 6 أسماء بارزة، يتصدرهم النجم المصري محمد صلاح، الذي قاد منتخب بلاده لتحقيق الفوز على نيوزيلندا، وقدم أداءً مؤثرًا جعله يحصد جائزة الأفضل في اللقاء.

كما تألق زميله في المنتخب إمام عاشور، بعدما سجل هدفًا مهمًا أمام بلجيكا وقدم مباراة قوية، ليحصد هو الآخر جائزة رجل المباراة ويؤكد حضوره مع الفراعنة في البطولة.

ومن الأردن، خطف علي علوان الأضواء رغم خسارة فريقه أمام النمسا، بعدما سجل هدف منتخب بلاده في ظهور تاريخي، ليحصل على الجائزة تقديرًا لأدائه.

وفي حراسة المرمى، برز القطري محمود أبو ندى بشكل لافت أمام سويسرا، حيث تصدى لعدة فرص خطيرة وأنقذ مرماه من أهداف محققة، ليحصل على جائزة الأفضل في المباراة.

كما شهدت البطولة تألق أسماء عربية أخرى مثل الجزائري إبراهيم مازة والمغربي إسماعيل صيباري، اللذين قدما مستويات قوية، رغم عدم تتويجهما بجائزة رجل المباراة حتى الآن.

وتؤكد هذه النجاحات الفردية الحضور القوي للاعبين العرب في كأس العالم 2026، وقدرتهم على صناعة الفارق في أكبر المحافل الكروية العالمية.

نجوم العرب محمد صلاح إمام عاشور منتخب مصر كأس العالم 2026 مونديال 2026

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