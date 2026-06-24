مضيق هرمز بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني.. هل عادت الملاحة إلى طبيعتها؟

رغم الإعلان عن اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، لا يزال مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، يعيش حالة من الحذر والترقب.

فالمضيق الذي تحول خلال الأشهر الماضية إلى عنوان رئيسي للأزمة بين واشنطن وطهران، لا يزال يخضع لمراقبة دقيقة من قبل أسواق الطاقة وشركات الشحن العالمية، في محاولة لاستشراف مستقبل الملاحة البحرية وتدفقات النفط والغاز من الخليج إلى العالم.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن منصات متخصصة في تتبع حركة السفن عبر الأقمار الصناعية أن النشاط الملاحي داخل المضيق لم يعد بعد إلى مستوياته الطبيعية بالكامل، رغم توقيع الاتفاق الذي يُفترض أن يمهد الطريق أمام إعادة فتح الممرات البحرية ورفع القيود المفروضة على حركة التجارة.

حركة السفن تكشف استمرار الحذر

وفقًا لأحدث بيانات منصة مراقبة حركة السفن في مضيق هرمز، سجل المضيق عبور 17 سفينة فقط خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، بينما بلغ عدد السفن الموجودة داخل الممر المائي وقت الرصد نحو 39 سفينة.

وتوضح الأرقام أن 13 رحلة بحرية غادرت منطقة الخليج متجهة إلى بحر العرب وخليج عمان، في حين لم تدخل سوى 4 سفن فقط إلى الخليج خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس استمرار تدفق الصادرات النفطية والسلعية من دول الخليج نحو الأسواق العالمية، مقابل تباطؤ نسبي في حركة السفن القادمة.

ويرى مراقبون أن هذا التفاوت بين حركة الدخول والخروج يعكس حالة الترقب التي لا تزال تسيطر على شركات النقل البحري العالمية، والتي تفضل انتظار مزيد من الضمانات الأمنية قبل العودة إلى معدلات التشغيل المعتادة.

شريان الطاقة الأهم في العالم

تنبع أهمية مضيق هرمز من موقعه الاستراتيجي الذي يجعله بوابة رئيسية لتجارة الطاقة العالمية. فالمضيق يربط الخليج العربي بخليج عمان ثم بحر العرب، ويمثل المنفذ البحري الأساسي لصادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج.

وتشير تقديرات دولية إلى أن نحو 20% من النفط المتداول عالميًا يمر عبر هذا الممر البحري الحيوي، ما يجعله أحد أكثر النقاط حساسية وتأثيرًا في الاقتصاد العالمي.

وخلال السنوات الماضية، كان أي توتر أمني أو عسكري في المنطقة ينعكس فورًا على أسعار النفط وأسواق المال العالمية، وهو ما يفسر المتابعة الدقيقة لأي تطورات تتعلق بحركة الملاحة داخل المضيق.

صادرات النفط مستمرة رغم التوترات

وعلى الرغم من الأحداث العسكرية والتوترات السياسية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، أظهرت البيانات استمرار تدفق صادرات الطاقة عبر المضيق.

فقد بلغت صادرات النفط المنقولة من خلاله خلال الأيام السبعة الأخيرة نحو 3.48 مليون برميل، بينما سجلت صادرات الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال ما يقرب من 76.4 ألف طن.

وتؤكد هذه الأرقام أن المضيق لا يزال يؤدي دوره الحيوي في تأمين احتياجات الأسواق العالمية من الطاقة، حتى في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.

ماذا يتضمن الاتفاق الأمريكي الإيراني؟

جاء الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران بعد أشهر من التوترات الحادة التي ألقت بظلالها على أمن الملاحة في الخليج.

وبحسب ما تم الإعلان عنه، يمنح الاتفاق الولايات المتحدة مهلة حتى 19 يوليو 2026 لاستكمال رفع القيود والإجراءات المرتبطة بالموانئ الإيرانية والملاحة البحرية، فيما تلتزم إيران بالعمل على إعادة حركة العبور البحري إلى مستويات ما قبل الأزمة.

ويُنظر إلى هذه التفاهمات باعتبارها خطوة أولى نحو استعادة الاستقرار في أحد أكثر الممرات المائية أهمية على مستوى العالم، إلا أن نجاحها يبقى مرهونًا بمدى التزام الطرفين بتنفيذ بنود الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة.

لماذا تراقب الأسواق مضيق هرمز؟

لا يقتصر تأثير مضيق هرمز على الدول المطلة عليه فحسب، بل يمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله. فمعظم الاقتصادات الكبرى تعتمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على النفط والغاز القادمين من منطقة الخليج.

ولهذا السبب، أصبحت بيانات تتبع السفن وصور الأقمار الصناعية أداة رئيسية للمستثمرين وشركات الطاقة وصناع القرار، إذ توفر مؤشرات فورية حول حالة الإمدادات العالمية وإمكانية حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد.

كما أن أي تراجع في أعداد السفن العابرة أو انخفاض في حجم الصادرات قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، بينما يساهم استقرار حركة الملاحة في تهدئة الأسواق وتعزيز الثقة في استمرار تدفقات الطاقة.

بين التهدئة والاختبار الحقيقي

ورغم المؤشرات الإيجابية التي حملها الاتفاق الأمريكي الإيراني، فإن الأرقام الحالية تكشف أن العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي لم تتحقق بعد. فحركة السفن لا تزال أقل من المستويات المعتادة، بينما تواصل شركات الشحن وأسواق الطاقة مراقبة التطورات الميدانية بحذر.

وخلال الأسابيع المقبلة، سيشكل مضيق هرمز اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة الاتفاق على الصمود وتحويل التهدئة السياسية إلى واقع عملي ينعكس على الملاحة البحرية والتجارة الدولية. وحتى ذلك الحين، سيظل هذا الممر البحري الاستراتيجي تحت أنظار العالم باعتباره أحد أهم مفاتيح استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي، الدكتور محمد مهران، إن مضيق هرمز يمثل أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، وأي اضطراب في حركة الملاحة داخله ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، موضحًا أن الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران يحمل مؤشرات إيجابية نحو خفض التوتر، لكنه لا يعني بالضرورة عودة الأوضاع إلى طبيعتها بشكل فوري.

وأضاف مهران في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن البيانات الخاصة بحركة السفن تكشف استمرار حالة الحذر لدى شركات الشحن والتأمين البحري، وهو أمر طبيعي بعد أي صراع عسكري أو أزمة جيوسياسية كبرى، مشيرًا إلى أن استعادة الثقة في أمن الملاحة تحتاج إلى فترة زمنية وإجراءات عملية على الأرض، وليس مجرد تفاهمات سياسية.

وأوضح أن القانون الدولي يكفل حرية الملاحة في المضايق الدولية ذات الأهمية الاستراتيجية، ومن بينها مضيق هرمز، إلا أن الأزمات العسكرية غالبًا ما تفرض واقعًا مختلفًا يؤثر على حركة التجارة العالمية، مؤكدًا أن نجاح الاتفاق سيُقاس خلال الأسابيع المقبلة بمدى التزام الأطراف بضمان أمن السفن التجارية وعدم استخدام الممرات البحرية كورقة ضغط سياسية.

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن عودة معدلات العبور إلى مستويات ما قبل الأزمة ستبعث برسائل طمأنة للأسواق العالمية وتساهم في استقرار أسعار النفط والغاز، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب تطورات الأوضاع في المضيق باعتباره شريانًا حيويًا يمر عبره جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية.