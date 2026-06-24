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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة جديدة من المساعدات نحو غزة.. تفاصيل

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
البهى عمرو

قال زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من العريش، إنه لم يُسمح اليوم باستقبال دفعة جديدة من المرضى والمصابين والجرحى، كما لم يُسمح أيضًا بعودة دفعة من الفلسطينيين إلى قطاع غزة ممن أنهوا رحلة علاجهم خارج القطاع.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي خالد عاشور، على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الأمر يعرض حياة الآلاف من المرضى والمصابين والجرحى داخل القطاع لخطر كبير، إذ إن هناك أكثر من 20 ألف فلسطيني بحاجة ملحة إلى الخروج لتلقي العلاج خارج القطاع، وإلى الإجلاء الفوري للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح أن يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وهو ما يزيد من معاناة المرضى والمصابين ويهدد حياتهم بشكل مباشر.

وأشار إلى أنه بالعودة إلى القافلة التي أطلقها اليوم الهلال الأحمر المصري، وهي القافلة رقم 220 ضمن سلسلة قوافل "زاد العزة" المتجهة من مصر إلى غزة، فقد تدفقت شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم من الأراضي المصرية، وتحديدًا من الساحة الأمامية لمعبر رفح البري من الجانب المصري، في اتجاه الأراضي الفلسطينية عبر معبر كرم أبو سالم، وهو المنفذ الوحيد المخصص حاليًا لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية القادمة من الأراضي المصرية.

وأكد أن القافلة رقم 220 ضمت أكثر من 2900 طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية، تنوعت بين السلال والمواد الغذائية، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، فضلًا عن المواد البترولية المختلفة، ومنها السولار والبنزين والغاز، اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية والمستشفيات التي لا تزال تعمل داخل القطاع حتى الآن.

وتابع: "رصدنا قبل نحو ساعتين عودة جزء كبير من الشاحنات التي كانت قد دخلت في الساعات الأولى من صباح اليوم، دون أن تتمكن من تفريغ حمولاتها من المساعدات الإغاثية والإنسانية".

الهلال الأحمر المصري الهلال الأحمر قطاع غزة

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