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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إقبال كبير وسعادة واسعة بين أهالي كفر الزيات.. محافظ الغربية يتفقد أكبر سوق لليوم الواحد

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أكبر سوق لليوم الواحد بمدينة كفر الزيات، والذي يُقام بالتعاون مع مديرية التموين، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من توافر السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تفقد المحافظ مختلف الباكيات والأقسام داخل السوق، واطلع على حجم المعروض من السلع الأساسية والمواد الغذائية واللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة ومنتجات البقالة، مشددًا على ضرورة استمرار توفير السلع بالكميات الكافية والحفاظ على جودة المعروض بما يلبي احتياجات المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال جولته، حرص المحافظ على متابعة حركة البيع والشراء والتأكد من التزام العارضين بالأسعار المعلنة، كما استمع إلى آراء المواطنين المترددين على السوق، الذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بالسوق وبالأسعار المخفضة التي يقدمها، مؤكدين أن السوق شهد إقبالًا واسعًا لأنه يوفر السلع بأسعار أقل بكثير من مثيلاتها في الأسواق، وهو ما ساهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء عن الأسر، خاصة مع تنوع المعروض وتوافر الاحتياجات الأساسية بكميات مناسبة. كما عبّر المواطنون عن ارتياحهم الكبير لهذه الأسواق، مؤكدين أنها أصبحت متنفسًا حقيقيًا للأهالي ومصدرًا مهمًا لتوفير احتياجاتهم اليومية بأسعار عادلة، ووجّهوا الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن أسواق اليوم الواحد تمثل أحد النماذج الناجحة التي تسهم في ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين والجهات المعنية على التوسع في إقامة هذه الأسواق بمختلف المراكز والمدن، بما يضمن وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة ومخفضة.

رفع كفاءة الخدمات 

وأضاف محافظ الغربية أن المحافظة تتابع بشكل مستمر توافر السلع وجودتها داخل الأسواق والمنافذ المختلفة، مؤكدًا أن الهدف هو توفير احتياجات المواطنين بصورة مستقرة ودائمة، ومواصلة الجهود الرامية إلى دعم الأسر المصرية ومواجهة أي ممارسات تؤثر على استقرار الأسعار، بما يحقق مزيدًا من الحماية الاجتماعية للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

اخبار محافظة الغربية اسواق اليوم الواحد كفر الزيات دعم الأسر والعائلات السلع الغذائية

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