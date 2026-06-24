مسيرة إسرائيلية تستهدف مركبة قرب كفر رمان بجنوب لبنان

ذكرت الوكالة ‌الوطنية ​للإعلام ​في لبنان ⁠اليوم ​الأربعاء ​أن طائرة مسيرة ​إسرائيلية ​استهدفت مركبة ‌قرب ⁠كفررمان بجنوب ​البلاد.



و من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى، نواف سلام، أن لبنان لن يقبل ببقاء أي نقطة احتلال إسرائيلية ولن يتفاوض على تطبيق اتفاق الطائف.

جاء هذا خلال استقبال رئيس الوزراء اللبنانى، اليوم الأربعاء، وفدًا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، حيث تناول اللقاء مسار المفاوضات الجارية، وتطبيق اتفاق الطائف، ومستقبل القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان.

وقال سلام،:" لن نقبل ببقاء خمس نقاط ولا نقطتين، ونطالب أيضًا بالإفراج عن الأسرى وإنهاء مسألة النقاط العالقة على الحدود"، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي قد يطرح ترتيبات أمنية سيتم بحث المقبول منها وغير المقبول، مؤكدًا أنه ليس متشائمًا حيال المفاوضات.