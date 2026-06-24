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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الاتحاد العريي للعمل التطوعي يطلق قافلة طبية لخدمة أهالي غرب سهيل بأسوان

قافلة طبية لخدمة أهالي غرب سهيل بأسوان
قافلة طبية لخدمة أهالي غرب سهيل بأسوان
أ ش أ

أطلق الاتحاد العربي للعمل التطوعي؛ التابع لمنظمة الوحدة الاقتصادية العربية، قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون بقرية غرب سهيل قبلي بمحافظة أسوان، لتخفيف العبء عن كاهل الأهالي في القرى الأكثر احتياجا بصعيد مصر.

وشهدت القافلة، رعاية من الدكتور يوسف بن علي الكاظم رئيس الاتحاد، والمهندس حاتم الرومي رئيس مجموعة إحدى الشركات، والدكتور حمدي نبوي رئيس مجلس علماء مصر، وبإشراف من الدكتور وائل محمد رضا، المستشار الإعلامي للاتحاد.

ونجحت القافلة - التي أقيمت بالتعاون مع مركز أسوان للعيون والليزر - في تحقيق طفرة رقمية بخدماتها المجانية وشملت الكشف المجاني على 200 مواطن من أهالي القرية والمناطق المجاورة، كما تم صرف العلاج اللازم لـ166 شخصا، بالإضافة إلى صرف 194 نظارة طبية لبعض المواطنين، كما تم تشخيص وتحويل 158 شخصا يحتاجون لعمليات جراحية مجاناً في القريب العاجل.

وأكد الكاظم أن هذه المبادرات تأتي لترسيخ قيم العطاء والتنمية المستدامة، وتأصيل مفهوم العمل التطوعي كركيزة أساسية للتماسك الاجتماعي والتضامن.

من جانبه، أكد رئيس قطاع المسئولية المجتمعية والمستشار الإعلامي للاتحاد الدكتور وائل محمد رضا، أن القافلة جزء من استراتيجية متكاملة لتقديم الدعم الصحي المباشر للمواطنين في أماكن إقامتهم، معلناً أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من القوافل والمحاضرات التوعوية في أسوان تفعيلاً للمبادرة الإنسانية "بالسلام نحيا وبالمحبة نعيش".

ولاقت القافلة الطبية إشادة واسعة واستحسانا كبيرا من أهالي قرية الرقبة وغرب سهيل، الذين أعربوا عن امتنانهم لتوفير رعاية صحية عالية الجودة بالقرب من منازلهم؛ مما وفر عليهم مشقة السفر وتكاليف العلاج الباهظة، لتعيد القافلة رسم البسمة على وجوه أهالي الصعيد وتؤكد عمق روح التكافل الاجتماعي.

الاتحاد العربي عمل التطوعي الوحدة الاقتصادية أمراض العيون أسوان

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