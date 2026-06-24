بروتوكول «فيفا» يحسم موقف حسام عبد المجيد من العودة لتدريبات المنتخب

قال الإعلامي جمال الغندور، إن الجهاز الطبي لـ منتخب مصر يواصل متابعة حالة حسام عبد المجيد، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام منتخب نيوزيلندا، وسط تأكيدات بأن حالة اللاعب الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق، إلا أن عودته للمشاركة مع الفراعنة تظل مرتبطة بـ"تطبيق البروتوكول الطبي المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وأضاف الغندور، عبر برنامجه “ستاد المحور”،: وفقا للإجراءات المتبعة؛ يغيب اللاعب عن المشاركة في التدريبات الجماعية لفترة لا تقل عن 72 ساعة من تاريخ الإصابة، قبل إعادة تقييم حالته الطبية بشكل كامل.

وأشار إلى أن الجهاز الطبي للمنتخب يتمسك بتنفيذ جميع مراحل بروتوكول «فيفا» الخاصة بإصابات الرأس، والتأكد من تعافي اللاعب بشكل كامل، واجتيازه الفحوصات المطلوبة، قبل العودة إلى المران الجماعي والمباريات الرسمية.