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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للتعدي على الأطفال.. تفاصيل إحالة أوراق عامل بمدرسة دولية للمفتي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

في تطور جديد لإحدى القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام بالإسكندرية، قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق عامل بمدرسة دولية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، مع استمرار حبس متهم ثانٍ، على خلفية اتهامهما بالتعدي على عدد من الأطفال داخل المدرسة.

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ وعضوية المستشارين طارق الصيرفي وعمر سليم، بإحالة أوراق المتهم "ر.م" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم الثاني على ذمة القضية.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية عدة بلاغات تتهم عاملًا وجناينيًا بإحدى المدارس الدولية بنطاق قسم شرطة المنتزه ثانٍ بالتعدي على عدد من الأطفال بمرحلة رياض الأطفال داخل المدرسة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلا طبيعة عملهما داخل المدرسة واستدرجا الأطفال إلى أماكن بعيدة عن أعين المشرفين وكاميرات المراقبة، حيث وقعت وقائع التعدي محل الاتهام. كما أشارت التحقيقات إلى تعرف المجني عليهم على المتهمين خلال إجراءات العرض القانوني، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

الاسكندرية جنايات مدرسة دولية عامل المفتي متهم ثان

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