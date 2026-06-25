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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تفاصيل الجمعية العامة لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء

خلال الجمعية
خلال الجمعية
وفاء نور الدين

ناقشت الجمعية العامة لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء برئاسة المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة - خلال اجتماعها المنعقد اليوم مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالي 2026/2027، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهات المعنية وقيادات قطاع الكهرباء.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس هشام كمال- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية والمستهدفات التشغيلية للعام المالي الجديد والتي ترتكز على استمرار تشغيل المحطات المائية بأعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة بما يدعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية المستدامة .

كما تناول العرض مؤشرات الأداء الفني والمالي المستهدفة وخطط الصيانة الدورية والعمرات الجسيمة للوحدات المائية إلى جانب برامج تطوير الأصول ورفع كفاءة التشغيل وتحسين معدلات الأداء بما يضمن الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة وتعزيز قدرة الشركة على مواصلة دورها الحيوي في دعم منظومة الطاقة الكهربائية المصرية.

ومن جانبه استعرض المحاسب عادل عبد العزيز إدريس- رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية بالشركة، المرتكزات الرئيسية للموازنة المالية وخطط إدارة وتنمية الموارد البشرية خلال العام المالي 2026/2027، مؤكدًا أن الشركة تواصل تنفيذ سياسات مالية وإدارية تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة التشغيلية .

كما أشار إلى استمرار تنفيذ برامج تطوير الكوادر البشرية وبناء القدرات باعتبار العنصر البشري أحد أهم ركائز النجاح وتحقيق مستهدفات الشركة المستقبلية.

كما أكد  المهندس جابر الدسوقي- أهمية مواصلة العمل على تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية الفنية مشيدًا بالجهود التي تبذلها شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء في تأمين إمدادات الطاقة الكهربائية والحفاظ على استدامة تشغيل المحطات المائية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة في مصر .

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول بنود الموازنة التخطيطية ومستهدفات الأداء للعام المالي 2026/2027، حيث تم استعراض المؤشرات والخطط التنفيذية المقترحة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد الموازنة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وتعزيز مساهمتها في دعم قطاع الكهرباء والطاقة وتحقيق رؤية الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة .

المحطات المائية القابضة لكهرباء مصر شركة المحطات المائية الكهرباء

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