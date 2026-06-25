وزير الدفاع اللبنانى والسفير الإيطالي يبحثان دعم بيروت والتطورات الأمنية في الجنوب

استقبل وزير الدفاع الوطني اللبنانى اللواء ميشيل منسى اليوم الخميس السفير الإيطالي لدى لبنان فابريتسيو مارتشيلي، حيث جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما ، لا سيما في المجالين الأمني والعسكري .

وأعرب اللواء منسى خلال اللقاء عن تقديره للدعم الذي تقدمه إيطاليا للبنان ومؤسساته، مثمنًا المساعدات الإنسانية والعسكرية المخصصة للبنان والجيش اللبناني، ومشيدًا بالدور الإيطالي الفاعل ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) .

كما تناولت المباحثات التطورات الراهنة في الجنوب والمفاوضات الجارية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بمهام قوات اليونيفيل، والمرحلة المقبلة مع اقتراب انتهاء ولايتها الحالية أواخر العام.