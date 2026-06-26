تحقيق بريطاني يكشف أكبر كارثة صحية.. وفاة أكثر من 500 أم ورضيع في المستشفيات

كشف أكبر تحقيق مستقل في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) عن إخفاقات جسيمة في خدمات الأمومة بمستشفيات جامعة نوتنجهام، أدت إلى وفاة أو إصابة أكثر من 500 أم وطفل، في حوادث أكد التقرير أن العديد منها كان بالإمكان تجنبها.

وشمل التحقيق مراجعة نحو 2500 حالة بين عامي 2012 و2025، وخلص إلى وجود قصور هيكلي مزمن في رعاية الحوامل وحديثي الولادة، تمثل في أخطاء طبية متكررة، ونقص حاد في الكوادر، وضعف الاستجابة لشكاوى الأمهات، إلى جانب بيئة عمل اتسمت بالتنمر وسوء الإدارة.

وأظهرت نتائج التحقيق تعرض 444 امرأة و76 طفلًا حديث الولادة لأضرار أو مضاعفات كان من الممكن تفاديها، فيما سُجلت 520 حالة شهدت إخفاقات خطيرة في تقديم الرعاية الصحية، بينها 155 وفاة لرضع ارتبطت بسوء الرعاية الطبية.

وقالت دونا أوكندن، رئيسة فريق التحقيق، إن التقرير "يوثق فشلًا ممنهجًا في النظام الصحي، كانت كلفته الأرواح ومستقبل مئات الأسر"، مؤكدة أن الإخفاقات امتدت عبر جميع مراحل الرعاية، من متابعة الحمل وحتى ما بعد الولادة.

كما كشف التقرير عن ممارسات وصفت بأنها صادمة، من بينها تجاهل شكاوى النساء، والتأخر في تشخيص المضاعفات، إضافة إلى مخالفات جسيمة في التعامل مع جثامين الأطفال المتوفين، ما أثار موجة غضب واسعة في بريطانيا.

وعقب نشر النتائج، أعلنت الحكومة البريطانية توسيع تطبيق "قانون مارثا" ليشمل جميع وحدات الولادة، بما يمنح المرضى وأسرهم حق طلب رأي طبي مستقل عند الشعور بعدم كفاية الرعاية، إلى جانب إلزام العاملين في القطاع الصحي بالتعاون مع التحقيقات المستقبلية، تحت طائلة المساءلة القانونية.