بريطانيا تغلي .. موجات الحر الشديدة أصبحت أكثر شيوعًا من أي وقت مضى

أصبحت درجات الحرارة المرتفعة للغاية، التي تقترب من الأرقام القياسية أو تتجاوزها، أكثر تكرارًا في كل من المملكة المتحدة وفرنسا، مع تزايد عدد الأيام الحارة التي تشهدها الدولتان، وفقًا لبيانات هيئات الأرصاد الجوية الوطنية.

وتؤكد الإحصاءات هذا الاتجاه بوضوح؛ فمن بين 52 موجة حر سُجلت في فرنسا منذ عام 1947، وقعت نحو ثلثيها منذ بداية القرن الحادي والعشرين، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية «ميتيو-فرانس».

أما في المملكة المتحدة، فقد أظهر تقرير صادر عن هيئة الأرصاد البريطانية عام 2024 أن عدد الأيام التي تجاوزت فيها درجات الحرارة 30 درجة مئوية قد ارتفع إلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال الفترة 2015-2024 مقارنة بالفترة 1961-1990.

وتأتي موجة الحر الحالية في يونيو بعد شهر واحد فقط من تسجيل المملكة المتحدة أكثر أشهر مايو حرارة منذ بدء تسجيل البيانات.

وتشير هيئة الأرصاد البريطانية إلى أنه إذا تم تسجيل درجات الحرارة القياسية المتوقعة خلال هذا الأسبوع، فستكون هذه المرة الأولى منذ عام 1911 التي يشهد فيها شهران متتاليان درجات حرارة قياسية.

ويؤكد العلماء أن أزمة المناخ، الناجمة عن النشاط البشري وحرق الوقود الأحفوري، جعلت موجات الحر أكثر شدة وتكرارًا.

وتُعد أوروبا القارة الأسرع ارتفاعًا في درجات الحرارة على مستوى العالم، ما يعني أنها مرشحة لمواجهة موجات حر أكثر تكرارًا وأطول مدة خلال السنوات المقبلة.