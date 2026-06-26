مديرية الزراعة ببني سويف تواصل جهودها الميدانية لدعم الإنتاج الزراعي ومتابعة توريد المحاصيل ومواجهة التعديات

تواصل مديرية الزراعة ببني سويف، برئاسة المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة، تنفيذ برامجها الميدانية والإرشادية والرقابية بمختلف مراكز المحافظة، في إطار دعم القطاع الزراعي وتعزيز الخدمات المقدمة للمزارعين ومتابعة سير العمل بالجمعيات الزراعية.

وبحسب تقرير المديرية واصل وكيل الوزارة جولاته الميدانية بالإدارات والجمعيات الزراعية لمتابعة أعمال صرف الأسمدة والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، والاستماع إلى مطالب المزارعين والعمل على تذليل أية معوقات تواجههم، بما يسهم في دعم الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

وأكدت المديرية انتظام أعمال توريد محصول القمح لموسم 2025/2026، حيث بلغ إجمالي الكميات الموردة حتى 23 يونيو الجاري 348 ألفًا و377 طنًا، بزيادة ملحوظة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم الانتهاء من حصاد كامل المساحة المنزرعة بالمحصول والبالغة 116 ألفًا و381 فدانًا.

كما تابعت المديرية أعمال توريد محصول بنجر السكر إلى مصانع الفيوم والقناة، حيث بلغت الكميات الموردة أكثر من 476 ألف طن بمتوسط إنتاجية بلغ 19 طنًا للفدان، إلى جانب متابعة اللجان الإشرافية المختصة وضمان انتظام عمليات التوريد.

وفي مجال الخدمات الزراعية، واصلت الإدارات المختصة المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة أعمال الحصر الصيفي وصرف الأسمدة ورصد المشكلات والعمل على حلها، فضلاً عن متابعة الشكاوى الواردة والرد عليها، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بأنشطة القطاع الزراعي.

كما كثفت المديرية جهودها في مجال الثروة الحيوانية والداجنة من خلال إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بالمشروعات الإنتاجية، وتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة على مصانع ومخازن ومحال الأعلاف، إلى جانب تنظيم ندوات إرشادية للمربين حول سبل حماية الماشية والدواجن من ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وفي إطار الحفاظ على المساحة الزراعية، تم رصد وإزالة 28 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال الأسبوع الثالث من يونيو، بإجمالي مساحة تجاوزت 11 قيراطًا مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

بينما قام فريق الإرشاد الزراعي، بتنفيذ عدد من الندوات والأنشطة التوعوية، شملت ندوة إرشادية عن محصول القطن بمركز ناصر، وأخرى حول فوائد محاصيل الأعلاف الخضراء بمركز قمبش، بالإضافة إلى زراعة الحقول الإرشادية لمحاصيل الأعلاف بناحية نعيم.

كما واصلت أجهزة المديرية المرور على محال الاتجار بالمبيدات الزراعية للتأكد من تداول المبيدات الموصى بها والمعتمدة، ومتابعة الحقول الإرشادية والزراعات الصيفية وبرامج المكافحة المتكاملة للآفات، إلى جانب المرور على الزراعات البستانية والصوب الزراعية والمشاتل ومزارع الموز لرصد أي إصابات مرضية ومتابعة الحالة العامة للمحاصيل.

وفيما يتعلق بمنظومة كارت الفلاح أوضحت المديرية أن إجمالي الاستمارات المسجلة بلغ 283 ألفًا و719 استمارة، تم اعتماد 283 ألفًا و706 منها،

في حين تواصل المديرية بالتنسيق مع جهاز تحسين الأراضي متابعة أعمال تطهير المساقي والمجاري المائية لضمان وصول مياه الري إلى نهايات الترع والمساقي وخدمة الأراضي الزراعية بكفاءة، فضلاً عن المرور المستمر على الجمعيات الزراعية بمختلف المراكز لمتابعة انتظام العمل وتوفير مستلزمات الإنتاج.