الوادي الجديد تنفذ فعاليات مراكز تنمية الفنون والإبداع لذوي القدرات والهمم

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، من خلال إدارة التنمية الرياضية وبالتعاون مع مكتب قادرون باختلاف التابع للإدارة المركزية للتنمية الرياضية، تنفيذ فعاليات مراكز تنمية الفنون والإبداع لذوي القدرات والهمم، وذلك في إطار دعم ورعاية ذوي القدرات والهمم وتنمية مهاراتهم.

تعزيز روح المشاركة والتفاعل الإيجابي

وتُنفذ الفعاليات يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع بمقر مركز التنمية الشبابية بالخارجة، حيث يشارك المستفيدون في مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية التي تسهم في تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم، إلى جانب تعزيز روح المشاركة والتفاعل الإيجابي بينهم.

وتشمل الأنشطة تدريبات لياقة بدنية ومسابقات رياضية وبرامج ثقافية وفنية متنوعة، بما يحقق أهداف المشروع في تنمية الإبداع واكتشاف المواهب وتعزيز الدمج المجتمعي لذوي القدرات والهمم، انطلاقًا من رؤية وزارة الشباب والرياضة نحو توفير بيئة داعمة تتيح لهم فرصًا متكافئة للمشاركة والتميز.