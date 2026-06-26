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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الإسماعيلية تضبط 10أطنان طيور ومصنعات دجاج فاسدة

المضبوطات
المضبوطات
الإسماعيلية انجي هيبة

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، حملات رقابية مكثفة، بالتعاون والتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، ومباحث التموين برئاسة العقيد أحمد المغربي رئيس شرطة مباحث التموين؛ وذلك لضبط الأسواق ومراقبة السلع والتأكد من جودة وصلاحية كافة المعروضات بالأسواق، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للتلاعب بالأسعار واحتكار السلع.

وأشار مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية، أن الحملة الميدانية أسفرت عن ضبط ١٠ أطنان من الطيور ومصنعات الدجاج بأحد الثلاجات بها علامات فساد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكدت مديرية التموين بالإسماعيلية استمرار واستدامة هذه الحملات التفتيشية والمتابعة الميدانية اللحظية في كافة أنحاء المحافظة، لضمان جودة السلع المعروضة، وضبط الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين وردع أي محاولات للتلاعب بقوت المواطنين.

للشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠، رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢، رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨، وزارة التموين والتجارة الداخلية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

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