سعر ومواصفات بيجو 2008 موديل 2026 في السعودية

تقدم بيجو الفرنسية، التي تمتد مسيرتها في صناعة السيارات لأكثر من قرنين، مجموعة متنوعة من الطرازات داخل السوق السعودي، تشمل السيارات الهاتشباك والسيدان والرياضية متعددة الاستخدامات.

ومن بين هذه الطرازات، تطرح العلامة الفرنسية بيجو 2008 موديل 2026، التي تنتمي إلى فئة SUV المدمجة، حيث تقدم عبر ثلاث فئات مختلفة من التجهيزات بسعر يبدأ من 98.900 ريال.

بيجو 2008 موديل 2026

محرك بيجو 2008 موديل 2026

تعتمد بيجو 2008 موديل 2026 على محرك مزود بشاحن تيربو، ويتكون من ثلاث أسطوانات بسعة 1.2 لتر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية.

وتبلغ القوة القصوى للمحرك 130 حصانًا، فيما يصل عزم الدوران إلى 240 نيوتن متر، إلى جانب تحقيق معدل استهلاك وقود يبلغ 16.8 كيلومترًا لكل لتر.

تجهيزات بيجو 2008 موديل 2026

تضم المقصورة الداخلية مجموعة من التجهيزات حيث زودت السيارة بشاشة معلومات وترفيه قياس 10 بوصات تدعم تشغيل آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ما يسمح بربط الهواتف الذكية والاستفادة من التطبيقات المختلفة أثناء القيادة.

بيجو 2008 موديل 2026

كما تأتي السيارة بنظام صوتي يتكون من 6 سماعات، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، بالإضافة إلى مكيف هواء، ونظام تشغيل السيارة عبر البصمة، وإضاءة داخلية.

وحصلت بيجو 2008 موديل 2026 على مجموعة من تجهيزات السلامة التي تشمل الوسائد الهوائية، وكاميرا للمساعدة أثناء الاصطفاف، إلى جانب حساسات ركن، وعددًا من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، وأنظمة المكابح.

بيجو 2008 موديل 2026

أسعار بيجو 2008 موديل 2026 في السعودية

تطرح بيجو السيارة في السعودية بثلاث فئات من التجهيزات، حيث يبدأ سعر الفئة الأولى من 98.900 ريال، بينما يبلغ سعر الفئة المتوسطة 120.750 ريال، في حين يصل سعر الفئة الأعلى تجهيزًا إلى 134.550 ريال.