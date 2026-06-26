طارق البشبيشي: 30 يونيو أسقطت مشروع الفوضى قبل إسقاط حكم الإخوان

أكد الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية طارق البشبيشي أن ثورة 30 يونيو لم تقتصر على إنهاء حكم جماعة الإخوان في مصر، وإنما مثلت نقطة تحول في مواجهة ما وصفه بـ"مشروع الفوضى" الذي كانت تسعى الجماعة إلى تنفيذه، معتبرًا أن ما جرى في ذلك اليوم غيّر مسار الأحداث في المنطقة.

30 يونيو نقطة تحول

وقال البشبيشي، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، إن سقوط جماعة الإخوان في 30 يونيو كان حدثًا مفصليًا، لكنه رأى أن الأهم هو سقوط المشروع الذي كانت الجماعة تسعى إلى تنفيذه، على حد وصفه.

الجماعة لم تستوعب فقدان السلطة

وأضاف أن جماعة الإخوان، منذ نشأتها، كانت تمثل "عقلًا ينخر في جسد المجتمع"، بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أنها لم تستوعب حتى الآن فقدانها للسلطة، وما زالت تعيش حالة من الإنكار وعدم الاعتراف بالواقع.

توقعات لم تتحقق

وأوضح البشبيشي أنه التقى بعدد من المنتمين للجماعة عقب أحداث عام 2013، وكانوا يتحدثون عن توقعات وصفها بغير الواقعية، مؤكدًا أن هذه التصورات لم تتحقق، وهو ما اعتبره دليلًا على استمرار الجماعة في إنكار الواقع.

انتقادات لمواقف الجماعة

واختتم البشبيشي تصريحاته بالقول إن استمرار بعض الأشخاص في دعم الجماعة، رغم ما وصفه بانكشاف حقيقتها، يعكس حالة من إنكار الواقع، مدعيًا أن الجماعة بررت الاستعانة بأطراف خارجية لتحقيق أهدافها السياسية، حتى لو كان ذلك على حساب الدولة.