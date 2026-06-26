قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدولار يخسر 5 جنيهات من القمة.. كم سعره الآن في البنوك؟
سعود الصرامي: الأهلي يسعي لضم تيدي أوكو.. ومقترح بإعارة إمام عاشور
قبل صلاة الجمعة..مقتـل سيدة وإصابة والديها على يد طليقها بالإسكندرية
كهربائية بالكامل.. ماذا تقدم جيب واجونير S Launch Edition؟
بالعلامة الكاملة.. فرنسا تفوز على النرويج برباعية في كأس العالم
لمن لا يستطع النوم بسبب الحر.. رسول الله يوصيه بـ12 سنة
إدوارد جابرييل: المناطق التجريبية مفتاح تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان
بركات: كوت ديفوار من أقوى مفاجآت كأس العالم
السنغال يكتسح العراق بخماسية نظيفة ويحقق معجزة بالصعود لدور الـ32 بكأس العالم
دون تغيير.. سعر الذهب الآن في الصاغة
حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا
رئيس الوزراء اللبناني: حصر السلاح بيد القوى الشرعية ركيزة لاستعادة سيادة الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طارق البشبيشي: 30 يونيو أسقطت مشروع الفوضى قبل إسقاط حكم الإخوان

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكد الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية طارق البشبيشي أن ثورة 30 يونيو لم تقتصر على إنهاء حكم جماعة الإخوان في مصر، وإنما مثلت نقطة تحول في مواجهة ما وصفه بـ"مشروع الفوضى" الذي كانت تسعى الجماعة إلى تنفيذه، معتبرًا أن ما جرى في ذلك اليوم غيّر مسار الأحداث في المنطقة.

30 يونيو نقطة تحول

وقال البشبيشي، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، إن سقوط جماعة الإخوان في 30 يونيو كان حدثًا مفصليًا، لكنه رأى أن الأهم هو سقوط المشروع الذي كانت الجماعة تسعى إلى تنفيذه، على حد وصفه.

الجماعة لم تستوعب فقدان السلطة

وأضاف أن جماعة الإخوان، منذ نشأتها، كانت تمثل "عقلًا ينخر في جسد المجتمع"، بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أنها لم تستوعب حتى الآن فقدانها للسلطة، وما زالت تعيش حالة من الإنكار وعدم الاعتراف بالواقع.

توقعات لم تتحقق

وأوضح البشبيشي أنه التقى بعدد من المنتمين للجماعة عقب أحداث عام 2013، وكانوا يتحدثون عن توقعات وصفها بغير الواقعية، مؤكدًا أن هذه التصورات لم تتحقق، وهو ما اعتبره دليلًا على استمرار الجماعة في إنكار الواقع.

انتقادات لمواقف الجماعة

واختتم البشبيشي تصريحاته بالقول إن استمرار بعض الأشخاص في دعم الجماعة، رغم ما وصفه بانكشاف حقيقتها، يعكس حالة من إنكار الواقع، مدعيًا أن الجماعة بررت الاستعانة بأطراف خارجية لتحقيق أهدافها السياسية، حتى لو كان ذلك على حساب الدولة.

شؤون الجماعات الإرهابية ثورة 30 يونيو سقوط جماعة الإخوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

الأهلي

مفاجأة مدوية.. كاف يدرس استخدام «الكارت الذهبي» لمشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

اصحاب المعاشات

لو معاشك أقل من 7000 جنيه.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة؟

طبيبة الامتياز بالمحلة

مصرع طبيبة امتياز من أعلى منزلها قبل أيام من زفافها بالمحلة

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

بالزيادة الجديدة.. كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالموبيل

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإيران في كأس العالم

مريم ووالدتها

ارجعيلي يا مريم.. وفاة ابنة الكاتبة رضوى العوضي

ترشيحاتنا

القرآن الكريم

ما هي الأسماء التي علمها الله لسيدنا آدم؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يوضح

قصة خلق سيدنا آدم - صورة تعبيرية

أستاذ بجامعة الأزهر يوضح الحكمة من خلق سيدنا آدم وسر التكريم الإلهي

وزير الأوقاف السابق

مختار جمعة: من حفظ القرآن وعمل به أُلبس والداه تاجا أبهى من ضوء الشمس يوم القيامة

بالصور

حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم
حظك اليوم
حظك اليوم

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح

برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح
برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح
برج الحمل حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. قرارات جريئة تفتح أمامك أبواب النجاح

برج الثور حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. شراكات ناجحة وأخبار مالية مميزة

برج الثور حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. شراكات ناجحة وأخبار مالية مميزة
برج الثور حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. شراكات ناجحة وأخبار مالية مميزة
برج الثور حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. شراكات ناجحة وأخبار مالية مميزة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026.. فرصة ذهبية لترتيب حياتك وتحقيق إنجازات جديدة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026، يمتد برج الجوزاء من 21 مايو إلى 20 يونيو، وهو أحد الأبراج الهوائية التي تتميز بالذكاء وسرعة البديهة وحب المعرفة
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026، يمتد برج الجوزاء من 21 مايو إلى 20 يونيو، وهو أحد الأبراج الهوائية التي تتميز بالذكاء وسرعة البديهة وحب المعرفة
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 27 يونيو 2026، يمتد برج الجوزاء من 21 مايو إلى 20 يونيو، وهو أحد الأبراج الهوائية التي تتميز بالذكاء وسرعة البديهة وحب المعرفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد