قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثوانٍ فاصلة.. أهالي طهطا ينقذون شابًا حاول إنهاء حياته أسفل عجلات القطار
رئيس مجلس النواب يدعو إلى تشريع عربي ملزم يعزز حماية البيانات والأمن السيبراني
كيف يحرم الذنب صاحبه من الرحمة والنصرة؟.. علي جمعة يوضح
رئيس مجلس النواب : الاستثمار في الذكاء والأمن السيبراني ضرورة لمستقبل العرب
منتخب مصر يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة استراليا بعودة حسام عبد المجيد
لبنان والإمارات يبحثان التطورات الأخيرة.. وبن زايد يؤكد استمرار الدعم
بـ1200 جنيه للشيكارة.. بدء طرح الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية |خاص
بعد بلاغ مواطن .. مياه القناة تسحب عينات من الضبعية وتعلن نتيجة الفحص
مصر تدين هجوم الطائرات المسيرة على البحرين : تهديد خطير للاستقرار الإقليمي
تحت قيادة حسام حسن.. منتخب مصر يحقق أرقاما قياسية تاريخية
ضربة موجعة لأستراليا قبل مواجهة مصر.. إصابتان تنهيان مشوار ثنائي المنتخب
إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بين أبناء عمومة في قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المشدد 3 سنوات لمتهم بحيازة سلاح ناري في دار السلام بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

أسدلت محكمة جنايات سوهاج ، الستار على إحدى قضايا حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، بعدما أصدرت حكمًا بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات على عامل، عقب إدانته بحيازة سلاح ناري وذخيرة دون الحصول على التراخيص القانونية، في واقعة شهدها مركز دار السلام.

وجاء الحكم بعد أن ثبت للمحكمة، من خلال أوراق القضية وما تضمنته من تحريات وأدلة، تورط المتهم "م.ح.م" في إحراز سلاح ناري وعدد من الطلقات النارية بالمخالفة للقانون، وهو ما يمثل تهديدًا للأمن العام ويخالف التشريعات المنظمة لحيازة الأسلحة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2026، عندما وردت معلومات إلى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، تفيد بقيام المتهم بحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، واتخاذه من ذلك نشاطًا مخالفًا للقانون.

وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية أعمال التحري وجمع المعلومات، حيث أكدت التحريات، التي أجريت بعد تقنين الإجراءات القانونية، صحة ما ورد من معلومات، وبناءً على إذن صادر من جهات التحقيق، تحركت قوة أمنية لضبط المتهم.

وخلال تنفيذ المأمورية، تمكنت القوة من القبض على المتهم، وعُثر بحوزته على السلاح الناري وعدد من الطلقات، وبمواجهته بما أسفرت عنه عملية الضبط، أقر بحيازته للسلاح والذخيرة المضبوطين، لتباشر جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وبعد انتهاء التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، التي نظرت أوراق الدعوى واستمعت إلى مرافعات النيابة والدفاع، قبل أن تصدر حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.

ويأتي هذا الحكم في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية والجهات القضائية للتصدي لجرائم حيازة الأسلحة غير المرخصة، والتي تمثل خطرًا على أمن وسلامة المواطنين، من خلال تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل المجتمع.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج محكمة جنايات سوهاج جنايات سوهاج المشدد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر وإيران

نزل التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإيران مباشر وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

منتخب مصر الوطني

تردد قناة beIN sports المفتوحة.. مصر وإيران الآن في كأس العالم

منتخب مصر

مصر وإيران في كأس العالم.. القنوات المفتوحة وطرق المتابعة

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

جهاد فهمى

وفاة الباحثة جهاد فهمي.. قسم علم النفس بآداب الإسكندرية ينعيها بكلمات مؤثرة

منتخب مصر الوطني

مونديال 2026.. تردد قناة مجانية تنقل مباراة مصر وإيران

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-6-2026

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

ترشيحاتنا

الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية تنشر جداول امتحانات شهادات القراءات، والنقل ونقل معاهد البعوث للدور الثاني

المعاهد الأزهرية تنشر جداول امتحانات شهادات القراءات والنقل الدور الثاني

مواقيت الصلاة اليوم السبت 27 يونيو 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 27 يونيو 2026 في القاهرة والمحافظات

طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية.. اليوم

طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية.. اليوم

بالصور

الجمهور المغربي يستقبل تامر حسني بحفاوة شديدة

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

جمبسوت لافت.. ريهام عبد الغفور تخطف الانظار في حفل زفاف أحمد السعدني

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

زلزال يهز فولكس فاجن.. تسريح 100 ألف موظف وإغلاق المصانع

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية بـ "ديرب نجم"

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

السحر الأسود والمونديال

السحر الأسود والمونديال.. من هاري كين إلى رونالدو حكاية مرعـبة بكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد