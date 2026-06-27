الأردن: وفاة مواطن وفقدان زوجته في زلزال فنزويلا

أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية أنها تتابع أوضاع المواطنين الأردنيين في جمهورية فنزويلا، عقب الزلزالين اللذين ضربا البلاد، وذلك من خلال مديرية العمليات والشئون القنصلية والسفارة الأردنية في البرازيل.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن مواطنا أردنيا مقيما في فنزويلا توفى جراء الزلزال، فيما لا تزال زوجته في عداد المفقودين، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع السلطات الفنزويلية لعمليات البحث عنها، إضافة إلى متابعة تقديم الدعم والمساندة اللازمة لعائلته.

وأكد المجالي أن جميع الأردنيين الآخرين المقيمين في فنزويلا بخير.