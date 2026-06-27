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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات المجانية لـ1389 مواطنا في السنطة

توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات المجانية لـ1389 مواطنا في السنطة
توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات المجانية لـ1389 مواطنا في السنطة
أ ش أ

أعلنت محافظة الغربية عن توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات المجانية لـ1389 مترددًا خلال، القافلة الطبية التي نظمتها الإدارة العامة للقوافل العلاجية بقرية القرشية التابعة لمركز السنطة، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

جاء ذلك - حسب بيان صادر عن المحافظة اليوم السبت- خلال متابعة اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، للقافلة، لتقديم خدمات طبية متكاملة ومجانية للمواطنين، تنفيذًا للتوجيهات القيادية، وضمانًا لوصول الخدمة الطبية المجانية إلى جميع الفئات المستحقة.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن إجمالي عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1642 مواطنًا، حيث تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات لـ1389 مترددًا، وشملت الخدمات إجراء 39 تحليل دم، و26 تحليل طفيليات، و13 فحصًا بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى 162 فحصًا ضمن مبادرة “أفحص واطمن” للكشف المبكر.

وأكد وكيل الوزارة حرص المحافظة على مواصلة تنفيذ ونشر القوافل الطبية في جميع مراكز وقرى المحافظة، وخاصة القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لضمان تقديم الخدمات الطبية للفئات الأولى بالرعاية.

من جانبه أشار الدكتور أحمد محسن، مدير إدارة القوافل الطبية بالمديرية، إلى أنه تم صرف العلاج لـ1356 مواطنا بالمجان، وإجراء خلع أسنان لـ11 حالة، كما تم تنظيم 12 ندوة تثقيفية صحية لرفع الوعي لدى المواطنين، استفاد منها 259 مترددًا، وشارك 138 مواطنًا في الاستبيان الخاص بقياس رضا المنتفعين، مع استمرار متابعة جميع الحالات من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.

حياة كريمة الكشف الطبي السنطة الغربية

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