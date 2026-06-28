طريقة عمل فتة الكفتة المدخنة

الأحد 28/يونيو/2026 - 03:00 ص 6/28/2026 3:00:00 AM

فتة الكفتة المدخنة من الوصفات المختلفة، والغير تقليدية ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة .

وإليكم طريقة عمل فتة الكفته المدخنة

مقادير فتة الكفته المدخنة

كيلو لحمة مفرومه ناعم

بصلة مشوية

1 فلفل احمر مشوي

1 فلفل اخضر مشوي

6 فص ثوم مشوي

2ملعقة كبيرة بقدونس

2 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة

للصوص:

1 كيلو زبادي

½ كوب طحينة

4ملعقة كبيرة ليمون

3 فص ثوم مفروم

ملح فلفل

للوجه:

1 كوب رمان

دبس رمان

للأرضية:

خبز مقلي

طريقة تحضير فتة الكفته المدخنة

أخلطي مقادير الكفتة في الكبة

شكلي الكفتة اقراص وتطهى في الفرن حتى تمام الطهي

تخفق مقادير الصوص

في طبق التقديم يوضع الخبز ثم الكفتة ثم الصوص

ويضاف دبس الرمان والرمان على الوجه وتقدم