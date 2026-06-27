اعرف الفرق بين الحليب كامل الدسم وقليل الدسم .. أيهما أفضل

يرغب كثيرون في معرفة الحليب كامل الدسم مقابل الحليب قليل الدسم مقابل الحليب الخالي من الدسم حيث أنه من المشروبات الرئيسية في العالم.



ووفقا لموقع كيلافند كلينك هناك عاملان رئيسيان يميزان الحليب كامل الدسم، والحليب قليل الدسم (2% و1%)، والحليب الخالي من الدسم وهما: نسبة الدهون والسعرات الحرارية.

فنسبة الدهون في الحليب تشير إلى مقدار الدهون المكونة له وعادةً ما تُعبّر هذه النسبة عن نسبة مئوية من وزن الحليب.

إليك مقارنة بين الخيارات المتاحة.

يحتوي الحليب كامل الدسم على حوالي 3.25٪ (أو أكثر) من دهون الحليب.



يتم إزالة بعض الدهون من الحليب قليل الدسم، لذا فهو يحتوي عادةً على نسبة دهون تتراوح بين 1% و 2%.



الحليب الخالي من الدسم تمت إزالة معظم الدهون منه ويحتوي على حوالي 0.5% من الدهون مع انخفاض نسبة الدهون، تنخفض السعرات الحرارية.

يحتوي الحليب كامل الدسم على ضعف سعرات الحليب الخالي من الدسم تقريبًا (152 مقابل 84) أما الحليب قليل الدسم (1% و2%) فيقع بين الحليب الخالي من الدسم وكامل الدسم، حيث يحتوي على 106 و122 سعرة حرارية على التوالي.

عادةً ما يؤدي ارتفاع نسبة الدهون إلى مذاق أكثر دسمًا وأشهى لكن تكون سعرات حرارية أعلى ومع انخفاض نسبة الدهون، يصبح الحليب عادةً أقل كثافة وأقل دسمًا.