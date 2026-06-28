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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| ماذا تقدم جينيسيس GV70 Advanced موديل 2026 .. كيا سبورتاج 2027 تباع بهذه المواصفات

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، وتتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

تعد جينيسيس GV70 واحدة من أبرز إصدارات العلامة الكورية الجنوبية الفاخرة، ومن بين الفئات التي تضمها هذه السيارة، تبرز نسخة   Advanced  موديل 2026 باعتبارها واحدة من النسخ التي تجمع بين منظومة الحركة الكهربائية بالكامل، والتجهيزات المتطورة.

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏والفارهة.‏      ‏

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي إلنترا موديل 2027، وتنتمي إلنترا لفئة السيارات السيدان، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وحملت هوية بصرية مذهلة، ومقصورة رقمية مستقبلية .

جينيسيس GV70 Advanced موديل 2026 GV70 Advanced موديل 2026 جينيسيس سيارات هاتشباك 2026 سانج يونج تيفولى ‏XLV‏ أسعار سانج يونج تيفولى XLV إلنترا 2027 الجديدة هيونداي إلنترا 2027

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