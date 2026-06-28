استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال غزة

استشهد فلسطينيان، اليوم /الأحد/ ، في قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر طبية في القطاع، باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخر على الأقل بعد قصف مسيرة للاحتلال منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا شمال القطاع.

ومن جهة أخرى، هاجم مستوطنون رعاة الأغنام، في قرية الرشايدة شرق مدينة بيت لحم، بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لرئيس مجلس قروي الرشايدة بكر رشايدة.

كما أغلق مستوطنون طريقا ترابيا شرق طوباس بالحجارة، ما أعاق حركة تنقل الفلسطينيين، ومركباتهم، واعتدوا على خط ناقل للمياه بطول مئات الأمتار في المنطقة، يستخدمه الفلسطينيون في ري مواشيهم.