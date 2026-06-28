بعد ضبط 4 ملايين قرص مجهول المصدر.. تحذير من مخاطر المكملات الغذائية غير المرخصة

حذر رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة من خطورة تداول المكملات الغذائية مجهولة المصدر، مؤكدًا أن استخدامها قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة قد تصل في بعض الحالات إلى الوفاة، خاصة إذا كانت مغشوشة أو غير خاضعة للرقابة.

وأوضح، خلال مداخلة على قناة “إكسترا نيوز”، أن واقعة ضبط نحو 4 ملايين قرص مجهول المصدر أعادت تسليط الضوء على مخاطر انتشار المكملات الغذائية غير المرخصة، وما تمثله من تهديد مباشر لصحة المواطنين.

وأشار إلى أن بعض هذه المنتجات قد تحتوي على مواد دوائية أو مكونات غير معلنة، أو يتم تصنيعها في أماكن غير مطابقة للاشتراطات الصحية، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، خاصة لدى مرضى القلب والكبد والكلى، أو عند تناولها دون استشارة طبية.

وأكد رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، في تصريحاته لـ“إكسترا نيوز”، ضرورة شراء المكملات الغذائية من الصيدليات فقط، والتأكد من أنها مسجلة لدى الجهات المختصة، محذرًا من الانسياق وراء المنتجات مجهولة المصدر أو المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حفاظًا على صحة المواطنين.