ناقدة رياضية: أفريقيا تفرض نفسها في مونديال 2026.. ولم تعد تشارك لمجرد التواجد

أكدت الناقدة الرياضية آلاء عمر أن المنتخبات الأفريقية قدمت حضورًا لافتًا في كأس العالم 2026، مشيرة إلى أن الأداء القوي الذي ظهرت به فرق القارة حظي باهتمام واسع من وسائل الإعلام العالمية، التي سلطت الضوء على تفوقها في نسب التأهل إلى الأدوار الإقصائية مقارنة ببعض منتخبات أوروبا والأمريكتين.

كرة القدم الأفريقية

وقالت، خلال لقائها ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، إن كرة القدم الأفريقية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت منتخبات القارة تنافس بقوة على الساحة الدولية، مؤكدة أن المشاركة الأفريقية في كأس العالم لم تعد تقتصر على التمثيل الشرفي أو استكمال عدد المنتخبات.

تأهل 9 منتخبات أفريقية

وأضافت أن تأهل 9 منتخبات أفريقية من أصل 10 شاركت في البطولة يعكس حجم التطور الذي وصلت إليه الكرة الأفريقية، ويؤكد قدرتها على مقارعة كبار المنتخبات العالمية في مختلف المنافسات.

مباريات كأس العالم

وأوضحت أن جميع مباريات كأس العالم تتسم بدرجة عالية من الصعوبة، ولا توجد مواجهات سهلة، وإنما تختلف مستويات التحدي من مباراة لأخرى، وهو ما يتطلب جاهزية فنية وبدنية كبيرة من جميع المنتخبات.

استمرار تطور الكرة الأفريقية

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن استمرار تطور الكرة الأفريقية قد يمهد الطريق خلال السنوات المقبلة لرؤية منتخب من القارة ينافس بقوة على لقب كأس العالم، في ظل المستوى المتصاعد الذي تقدمه المنتخبات الأفريقية على الساحة الدولية.