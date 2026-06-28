حنان سليمان تكشف سبب عدم زواجها بعد وفاة زوجها: تحملت المسؤولية وحدي لمدة 27 عامًا

كشفت الفنانة حنان سليمان عن الأسباب التي دفعتها لعدم خوض تجربة الزواج مرة أخرى بعد وفاة زوجها، مؤكدة أن قرارها لم يكن نابعًا من رفض فكرة الارتباط، وإنما فرضته عليها ظروف الحياة والمسؤوليات الكبيرة التي تحملتها بمفردها على مدار سنوات طويلة.

وخلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، تحدثت حنان سليمان بصراحة عن المرحلة التي أعقبت رحيل زوجها، موضحة أن حياتها تغيرت بشكل كامل، بعدما أصبحت المسؤولة الأولى عن أسرتها، وهو ما جعل كل اهتمامها ينصب على رعاية أبنائها والوفاء بالتزاماتها تجاههم.

وأشارت إلى أن مسؤولياتها اليومية استهلكت معظم وقتها وجهدها، لذلك لم يكن الزواج ضمن أولوياتها، مؤكدة أنها فضلت التركيز على استقرار أسرتها بدلاً من التفكير في بدء حياة جديدة.

وأضافت الفنانة أنها لم تجد طوال السنوات الماضية الشخص الذي يمكن أن يشاركها أعباء الحياة ويتفهم طبيعة المسؤوليات التي كانت تتحملها، الأمر الذي جعلها تستمر في حياتها دون أن تشعر بالحاجة إلى خوض تجربة زواج جديدة.

وأكدت حنان سليمان أن شخصيتها تميل بطبيعتها إلى تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس، وهو ما ساعدها على تجاوز الكثير من التحديات، مشيرة إلى أنها وجدت الدعم الحقيقي في أسرتها وعلاقاتها الإنسانية مع المقربين منها.

وأوضحت أن مرور 27 عامًا على وفاة زوجها لم يغير قناعتها، إذ كانت ترى أن أولوياتها تتركز في أسرتها وحياتها العملية، وهو ما جعلها تؤجل التفكير في أي ارتباط جديد حتى أصبح الأمر خارج دائرة اهتمامها.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنها راضية عن اختياراتها طوال السنوات الماضية، معتبرة أن كل مرحلة في حياتها كان لها ظروفها الخاصة، وأنها لم تشعر يومًا بالندم على قرارها، خاصة أنها كرّست حياتها لتحمل مسؤولياتها وتوفير الاستقرار لأسرتها.