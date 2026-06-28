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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السكرتير العام المساعد بالبحر الأحمر يفتتح ملتقى أدباء جنوب الصعيد

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

​افتتح اللواء ضياء الدين قطب، السكرتير العام المساعد بالبحر الأحمر، نائباً عن الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، فعاليات الملتقى الإقليمي لأدباء جنوب الصعيد، والذي يُعقد هذا العام تحت عنوان "الخصوصية الثقافية وزمن التحولات"، وبمشاركة السيد إبراهيم خطاب، أمين عام الأدباء بالبحر الأحمر .

​وقد شهد الافتتاح حضوراً تنفيذياً ومجتمعياً ، حيث حضر مدير عام الثقافة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب عدد كبير من مديري مديريات الخدمات بالمحافظة. كما تجسد النسيج الوطني، بمشاركة رسمية من ممثلي الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية.

​وعلى هامش الفعاليات، تفقد السكرتير العام المساعد، معرضاً للفنون التشكيلية أقيم بالتزامن مع الملتقى، حيث ضم المعرض لوحات وأعمالاً فنية متميزة تعبر عن الهوية البصرية والتراث الأصيل لجنوب الصعيد. وأشاد الحضور بمستوى الأعمال المعروضة وموهبة الفنانين المشاركين الذين نجحوا في تجسيد شعار الملتقى بصورة مرئية مبدعة.

​يُذكر أن الملتقى يشهد مشاركة واسعة تضم 52 أديباً ومثقفاً من أبرز قامات الأدب في أربع محافظات رئيسية بجنوب الصعيد، وهي: قنا، والأقصر، وأسوان، بالإضافة إلى المحافظة المستضيفة البحر الأحمر، وتهدف الجلسات والمناقشات إلى تسليط الضوء على الموروث الثقافي الفريد للمنطقة وكيفية الحفاظ عليه في مواجهة التحولات المعاصرة

البحر الاحمر الغردقة محافظة البحر الاحمر مدينة القصير مرسى علم

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