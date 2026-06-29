فان دايك: حكيمي من أفضل لاعبي العالم ومواجهة المغرب لن تكون سهلة

أكد فيرجيل فان دايك، قائد منتخب هولندا، جاهزية فريقه لمواجهة المغرب في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أن اللقاء سيكون من أصعب مواجهات الأدوار الإقصائية.

وأوضح مدافع هولندا، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أن المنتخب المغربي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الجودة العالية، مشيدًا بشكل خاص بقدرات أشرف حكيمي، إلى جانب إبراهيم دياز، وإسماعيل صيباري، ولاعب الوسط الشاب أيوب بوعدي.

وأشار فان دايك إلى أن الجهاز الفني الهولندي درس المنتخب المغربي بصورة دقيقة خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن اللاعبين خاضوا تدريبات مكثفة استعدادًا للمواجهة، وأن الفريق بات جاهزًا لتنفيذ الخطة الموضوعة داخل أرض الملعب.

وأضاف قائد المنتخب الهولندي أن المباراة ستكون قوية في ظل الظروف المحيطة بها، لكنه وصفها بالنوعية التي يتطلع أي لاعب للمشاركة فيها، لما تحمله من أهمية وإثارة على مستوى البطولة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب هولندا لا يدخل اللقاء بهدف توجيه رسالة أو إثبات قوته، بل يسعى فقط لتحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة، معتبرًا أن مواجهة المغرب ستكون واحدة من أبرز مباريات دور الـ32.