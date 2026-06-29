ندى بسيوني تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ندى بسيوني متابعيها و جمهورها أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

وظهرت ندى بإطلالة أنيقة وراقية في الصور وسط مبانٍ من الطراز اليوناني، وعلقت على الصور بعبارة:"صباح الحب".

وظهرت ندى بسيوني بإطلالة باللون الأزرق، إذ ارتدت بلوزة نصف كم باللون الأزرق، مع جيب جلد طويلة الازرق اللامع



يذكر ان آخر مشاركات ندى بسيوني الفنية في الدراما التلفزيونية بمسلسل "الضحايا" وعرض مطلع شهر مارس الماضي.

تدور أحداث المسلسل حول سلسلة من الوفيات الغامضة التي تلاحق كل من يقترب من عالم سلطان، وكأن هالة من السم تحيط به، تقتل كل من يحاول محبته أو كشف سره. فسلطان ليس رجلاً عادياً، بل هو كيان منقسم، صراع أزلي يسكن جسداً واحداً؛ نصفه إنسان يمتلك مشاعر الندم، ونصفه جن يقتات على الظلام.

وقد شارك ببطولة المسلسل كل من ميرنا وليد، نيرة عارف، وفاء سالم، صلاح عبدالله، تأليف وإخراج حاتم صلاح الدين.