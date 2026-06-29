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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات المسلحة في مالي تحيد عددا من الإرهابيين في إقليم تمبكتو

مالي
مالي
أ ش أ

أعلنت القوات المسلحة في مالي (FAMa) تحييد عدد من الإرهابيين خلال عملية استطلاع هجومية في إقليم تمبكتو الواقع في شمال البلاد.

وذكر موقع "أفريقيا 24 ي في" الاخباري اليوم "الإثنين" أن هذه العملية التي نفذت في بلدة بامبارا ماوندي، اسفرت عن تدمير مركبة معادية، بينما تتواصل العمليات الأمنية في جميع أنحاء البلاد.

كانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في مالي، قد اعلنت في 9 يونيو الجاري شن غارات جوية على مواقع تابعة لجماعات إرهابية في منطقتي /جاو/ شرقي مالي و/كايس/ غربي البلاد.

وقال الجيش في بيان إن العمليات استهدفت مخابئ ومستودعات لوجستية وقواعد احتياطية تستخدمها الجماعات الإرهابية في منطقة /دورو/ قرب جاو، ومنطقة /سانداري/ في /كايس/، مضيفا أن الغارات دمرت عدة معدات وشلت حركة عدد من المقاتلين.

وتأتي هذه العمليات ضمن مهام الاستطلاع الهجومية المستمرة التي ينفذها جيش مالي داخل البلاد بهدف الحد من القدرات العملياتية للجماعات الإرهابية المسلحة.

يذكر أن مالي تواجه هجمات إرهابية متكررة منذ سنوات، تستهدف بشكل خاص قوات الدفاع والأمن، فضلا عن البنية التحتية الاستراتيجية والقوافل.

القوات المسلحة مالي الإرهابيين

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