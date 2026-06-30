قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل زيادة العدد في صلاة الجماعة يزيد ثوابها؟.. الإفتاء توضح الحقيقة
تابت وكانت صائمة.. محامية تكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل إعدام فتاة بورسعيد
سعر الذهب اليوم في مصر 30 يونيو 2026.. كم وصل عيار 21 ؟
كأس العالم.. باراجواي تفاجئ ألمانيا بهدف إنسيسو في الشوط الأول
تمسك قطري بالشرط الجزائي.. الأهلي يتحرك لحسم صفقة علي علوان
إيران: لن نسمح لأي دولة بإزالة الألغام من مضيق هرمز
رونالدينيو يعود للملاعب.. 14 صفقة خطفتها أضواء كأس العالم 2026
أحمد موسى: حسام حسن يصنع التاريخ.. وهدفنا التأهل إلى دور الـ16
أشد مرض وأصعب علاج.. تفاصيل رسالة هبة مجدي التي أقلقت جمهورها
الإمارات تسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان.. بهذا الشرط
وظائف هندسية برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور.. حظك اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026: حماس متجدد

برج الثور
برج الثور
حياة عبد العزيز

يتميز مولود برج الثور بالصبر والهدوء والقدرة على تحمل المسؤولية، كما يعرف بحبه للاستقرار والسعي الدائم لتحقيق الأمان المادي والعاطفي، ويميل إلى التفكير العملي قبل اتخاذ القرارات المهمة.

وإليك توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026

يُضفي اليوم طاقة هادئة ومثمرة تتناغم مع صبرك الفطري. ستشعر أن المهام التي كنت تؤجلها أسهل في إنجازها، خاصةً خلال ساعات الصباح عندما يكون تركيزك وعزيمتك في أوجها. 

توقعات برج الثور صحيا

 قد يؤثر شعورك بالراحة النفسية على مستويات طاقتك أكثر من المعتاد. لذا، فإن أخذ قسط من الراحة من المواقف المرهقة وتخصيص وقت للتأمل الهادئ قد يساعد في استعادة التوازن. كما أن للمحادثات الهادفة والتواصل الإيجابي أثراً مهدئاً على مزاجك طوال اليوم.

توقعات برج الثور عاطفيا

بالنسبة للأفراد العازبين، قد تجدون علاقة واعدة من خلال اهتمام مشترك، أو هواية، أو نشاط رياضي، أو فعالية مجتمعية. يتطور الانجذاب بشكل طبيعي، دون أي ضغط، ركزوا على المستقبل بدلاً من إعادة فتح الخلافات القديمة..

برج الثور اليوم مهنيا

 قد تصبح المفاهيم التي كانت تبدو صعبة في السابق مفهومة تمامًا عند التعامل معها بحماس متجدد التعاون مفيد، فلا تتردد في طلب المساعدة أو تبادل الأفكار، في العمل، يُعد هذا اليوم مناسبًا لعرض فكرة أو اقتراح أو حل.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

إذا كنت تفكر في استثمار أو فرصة مالية، فاتبع نهجًا مدروسًا وتجنب المخاطر غير الضرورية، قد تُفيدك نصيحة أحد أفراد عائلتك بشأن الادخار أو وضع الميزانية. كما يُعد هذا وقتًا مناسبًا لمراجعة النفقات المتكررة، والاشتراكات، أو المصروفات المتعلقة بالهوايات

حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الابراج اليوم برج الثور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

هبة مجدي

مصدر مقرب يكشف حقيقة إصابة هبة مجدي بالسرطان |خاص

الخبز

حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 .. جدول الأجور الجديدة

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين

خسارة فادحة لـ الجنيه الذهب خلال أسبوع

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي.. أعراض غير متوقعة تكشف الإصابة بالسرطان

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

بالصور

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

"أثر التجنب الضريبي على مقروئية التقارير المالية" رسالة ماجستير بكلية التجارة جامعة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

أشرف زكي وأحمد صفوت يقدمان واجب العزاء في المنتج غزال الشال

احمد صفوت واشرف زكي
احمد صفوت واشرف زكي
احمد صفوت واشرف زكي

بعد مرض هبة مجدي الجديد.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات تؤذي مريض السرطان فوق حالته

بعد ظهور هبة مجدي الأخير.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات قد تؤذي مريض السرطان أكثر من المرض
بعد ظهور هبة مجدي الأخير.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات قد تؤذي مريض السرطان أكثر من المرض
بعد ظهور هبة مجدي الأخير.. أخصائي صحة نفسية يحذر من كلمات قد تؤذي مريض السرطان أكثر من المرض

فيديو

هبة مجدي

أشد مرض وأصعب علاج.. تفاصيل رسالة هبة مجدي التي أقلقت جمهورها

أغنية نص ملعب قلبي لحكيم

بعد نجاحها اللافت .. "نص ملعب قلبي" تضع حكيم في قائمة الأكثر رواجًا

الفريق ياسر الطودي

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد